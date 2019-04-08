Загадочные вспышки в небе заметили жители трех городов России

Необычное свечение напугало и озадачило жителей Самары, Красноярска и Иркутска. Как утверждают очевидцы, в Красноярском крае и в Иркутской области яркие вспышки сопровождались гулом, похожим на звук пролетающего самолета. А в Самаре свечению предшествовали звуки, напоминающие взрыв. МЧС проводит проверку. Местные жители гадают: стали ли они свидетелями весенней грозы или же наблюдали падение метеорита. К последней версии склоняются некоторые астрономы. По их мнению, мимо Земли пролетело целое скопление небесных тел. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.