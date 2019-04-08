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08 апреля 2019, 08:30

Происшествия

Загадочные вспышки в небе заметили жители трех городов России

Загадочные вспышки в небе заметили жители трех городов России

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Необычное свечение напугало и озадачило жителей Самары, Красноярска и Иркутска. Как утверждают очевидцы, в Красноярском крае и в Иркутской области яркие вспышки сопровождались гулом, похожим на звук пролетающего самолета. А в Самаре свечению предшествовали звуки, напоминающие взрыв. МЧС проводит проверку. Местные жители гадают: стали ли они свидетелями весенней грозы или же наблюдали падение метеорита. К последней версии склоняются некоторые астрономы. По их мнению, мимо Земли пролетело целое скопление небесных тел. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия Евгения Мирошкина Иван Лозовой
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