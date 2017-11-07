МОК назвал "слухами" информацию о запрете гимна РФ на ОИ-2018

Запретить исполнение гимна и отстранить от участия в церемонии открытия на зимней Олимпиаде, в следующем году в корейском Пхенчхане. Только при таких условиях российской сборной могут разрешить в ней участвовать. Такую информацию со ссылкой на свои источники опубликовала газета New York Times. Издание утверждает, что такое решение якобы может принять Международный олимпийский комитет из-за допинговых скандалов с участием российских спортсменов, которые, кстати, не спешат верить слухам и по-прежнему готовятся защищать честь нашей страны на соревнованиях.

"Надо продолжать нашим спортсменам заниматься и готовиться вместе с тренером к Олимпиаде в Корее", – заявила двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина.

В самом МОК информацию американского издания поспешили назвать слухами и "преждевременной спекуляцией". Решение по участию сборной России в Олимпийских играх 2018 года МОК намерен принять в декабре. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.