Отец украл дочь у бывшей жены перед судом о передаче опеки

Украл собственную дочь среди бела дня. Житель Петербурга организовал целую спецоперацию, чтобы отобрать ребенка у бывшей жены. Мужчина пытается лишить ее родительских прав. И за два дня до судебного заседания, он решился доказать любовь к дочери силой. Помочь похитителю вызвались племянница и ее знакомый. Они дежурили во дворе, пока родители гуляли с девочкой. В какой-то момент отец отдает ее подбежавшему молодому человеку, а сам держит бывшую супругу. Подробности – в материале телеканала Москва 24.