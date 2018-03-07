Главный весенний праздник остановил движение на ТТК

Главный весенний праздник остановил движение на Третьем транспортном кольце. Самые большие заторы наблюдаются в районе Рижского вокзала. Скорости там снижены до 3-5 километров в час. Также машины собираются на подъездах и к другим цветочным рынкам в Москве.

Аналитики предупреждали об ухудшении трафика накануне праздника. По традиции цветы на 8 марта покупают 6 и 7 числа. О том, что берут в этом сезоне, что модно и как правильно выбрать букет – в сюжете телеканала Москва 24.