Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07 марта 2018, 10:15

Общество

Главный весенний праздник остановил движение на ТТК

Главный весенний праздник остановил движение на ТТК

"Это наш город": Единый читательский билет может появиться в Москве в этом году

"Это наш город": новые турникеты установят на 15 станциях метро до конца весны

"Это наш город": бесплатные экскурсии проведут на фестивале "Мос/Еда!"

Туман превратил петербургский стадион в "космический корабль"

Алла Пугачева заработала 20 миллионов рублей за получасовое выступление

Парковка в Москве будет бесплатной с 8 по 11 марта

Сотрудники ФСБ пресекли незаконное производство оружия

Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 10 марта

Половина ювелирных изделий в Москве оказалась подделкой

Главный весенний праздник остановил движение на Третьем транспортном кольце. Самые большие заторы наблюдаются в районе Рижского вокзала. Скорости там снижены до 3-5 километров в час. Также машины собираются на подъездах и к другим цветочным рынкам в Москве.

Аналитики предупреждали об ухудшении трафика накануне праздника. По традиции цветы на 8 марта покупают 6 и 7 числа. О том, что берут в этом сезоне, что модно и как правильно выбрать букет – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество дороги магазины праздники Светлана Милорадова Ярослав Ярославцев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика