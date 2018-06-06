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Новости

06 июня 2018, 23:00

Происшествия

Герой сериалов получил условный срок за жестокое избиение жены

Герой сериалов получил условный срок за жестокое избиение жены

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Условный срок получил актер Анатолий Наряднов, избивший гражданскую жену до полусмерти. Тяжелые травмы, скорая, реанимация, следствие – но в итоге Бутырский суд Москвы не отправил артиста в тюрьму, хотя и дал срок 3 года. Наряднов, видимо, продолжит играть полицейских и хороших парней в сериалах. Да и с женой он впоследствии помирился, судя по тому, что в суд они пришли вместе. Возможно, для нее домашнее насилие – тоже в порядке вещей? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео Елена Силуянова Павел Рыбальченко суды происшествия Мария Валиева
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