Герой сериалов получил условный срок за жестокое избиение жены

Условный срок получил актер Анатолий Наряднов, избивший гражданскую жену до полусмерти. Тяжелые травмы, скорая, реанимация, следствие – но в итоге Бутырский суд Москвы не отправил артиста в тюрьму, хотя и дал срок 3 года. Наряднов, видимо, продолжит играть полицейских и хороших парней в сериалах. Да и с женой он впоследствии помирился, судя по тому, что в суд они пришли вместе. Возможно, для нее домашнее насилие – тоже в порядке вещей? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.