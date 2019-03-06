Пенсионер из Химок обвиняет свою опекуншу в обмане

Пенсионер из Химок обвиняет женщину, которая его опекала, в обмане. Он рассказал, что старая знакомая из Рязани обещала позаботиться о нем. Женщина оформила ренту на его две квартиры, получила доступ к банковскому счету и пропала.

Опекунша якобы успела снять 650 тысяч с его карты и продать одну из квартир. Мужчине пришлось обратиться за помощью в полицию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24