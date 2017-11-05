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05 ноября 2017, 22:30

Общество

Москвичей ждет теплая и пасмурная погода в понедельник

Москвичей ждет теплая и пасмурная погода в понедельник

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В последний праздничный день, как и во все предыдущие, москвичей ждет, пасмурная, но теплая погода. Днем воздух местами прогреется до плюс 6 градусов. Ночью же будет не меньше двух градусов ниже нуля, говорят синоптики. При этом солнце москвичей вряд ли порадует. Будет облачно, не исключены небольшие дожди, туман и гололедица. Подробнее о том, какой будет погода до конца праздников, смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
видео погода общество Вероника Иващенко
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