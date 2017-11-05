Москвичей ждет теплая и пасмурная погода в понедельник

В последний праздничный день, как и во все предыдущие, москвичей ждет, пасмурная, но теплая погода. Днем воздух местами прогреется до плюс 6 градусов. Ночью же будет не меньше двух градусов ниже нуля, говорят синоптики. При этом солнце москвичей вряд ли порадует. Будет облачно, не исключены небольшие дожди, туман и гололедица. Подробнее о том, какой будет погода до конца праздников, смотрите в сюжете телеканала Москва 24.