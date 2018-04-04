"Газель" проехала под мостом с предупреждающей надписью и осталась без кузова

В Сети набирает популярность фото "Газели", оставшейся без кузова и груза на дороге в Санкт-Петербурге. Оказалось, что водитель машины проехал под мостом с предупреждающей надписью "Газель" не проедет". Машине полностью оторвало кузов, весь груз разбросало по дороге, но она все же преодолела этот непростой участок пути. Восстановлению такой "принципиальный" фургон не подлежит. Петербургские журналисты назвали этот случай первым в истории, когда "Газель" не застряла, а смогла проехать под этим мостом. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.