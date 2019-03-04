В Ульяновске машина реанимации завязла в снегу во дворе

В Ульяновске жильцы пытались вытащить из снега машину реанимации. Двор не был расчищен, из-за этого врачи не смогли подъехать к дому тяжелобольной пациентки. В итоге ее несли на носилках через весь двор. После чего скорая попыталась выехать, но завязла в снегу.

Один из водителей прицепил трос к своей машине и начал тянуть, но и это не помогало. На помощь пришли другие, лопатами стали расчищать снег. В итоге реанимация смогла выехать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.