Илья Авербух собирается подать в суд на мошенников, которые от его имени организуют ледовые шоу и гастролируют с ними по России. Так продюсер обратился за содействием к администрации Астрахани, где под его брендом был организован спектакль "Снежная королева". Его посмотрели четыре тысячи детей. Авербух узнал об этом от разочарованных родителей, которые ему написали. Они жаловались на ужасное качество звука и отсутствие какой бы то ни было сценографии. После Астрахани спектакль якобы с режиссурой Авербуха и участием знаменитых фигуристов должен был пройти в Махачкале и других городах России. Сейчас юристы компании Авербуха готовят иск к его подражателям о возмещении ущерба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.