Центр Москвы перекроют 8 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января 2019, 09:15

Город

В метро закрыли три станции Таганско-Краснопресненской линии

В метро закрыли три станции Таганско-Краснопресненской линии

Сугробы в столице вырастут до рекордных значений

Тысячи российских туристов покидают острова Таиланда из-за тайфуна

Более 300 одаренных детей из регионов приехали в Москву

Пожарные потушили возгорание на складе на северо-западе Москвы

Из-за скопления пешеходов и машин в центре Москвы затруднилось движение

Москву очищают от снега 8,5 тысячи единиц коммунальной техники

Экстрадированный из Франции экс-министр финансов Подмосковья прилетел в Россию

Движение транспорта в центре столицы нормализуется после крупных заторов

Движение транспорта в центре столицы сильно затруднено

В метро закрыли три станции Таганско-Краснопресненской линии. Не работают для пассажиров "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда не будут курсировать до среды, пока рабочие присоединяют участок с новыми станциями к действующей сети. На это время для москвичей пустили бесплатные компенсационные автобусы "КМ". Также есть изменения на Арбатско-Покровской линии. Поезда не ходят от "Курской". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео транспорт метро Евгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика