В метро закрыли три станции Таганско-Краснопресненской линии. Не работают для пассажиров "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники". Поезда не будут курсировать до среды, пока рабочие присоединяют участок с новыми станциями к действующей сети. На это время для москвичей пустили бесплатные компенсационные автобусы "КМ". Также есть изменения на Арбатско-Покровской линии. Поезда не ходят от "Курской". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.