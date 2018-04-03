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03 апреля 2018, 16:15

В мире

Задержанные в Таиланде Настя Рыбка и Алекс Лесли готовы признать свою вину

Задержанные в Таиланде Настя Рыбка и Алекс Лесли готовы признать свою вину

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Задержанные в Таиланде за проведение "секс-тренинга" Настя Рыбка и Алекс Лесли готовы признать свою вину. Об этом заявил их адвокат. Он добавил, что обвинительное заключение прокуратуры по делу уже готово и передано в суд. Заседание может состояться 11 апреля.

26 февраля полиция Таиланда задержала десять иностранцев, которые незаконно проводили секс-уроки в курортной Паттайе. Участникам тренинга обещали выдать сертификат мастера по интимным услугам за сумму примерно в 650 долларов. Всех задержанных поместили в тайскую тюрьму. Трое фигурантов дела о незаконной трудовой деятельности ранее были приговорены к условным срокам, небольшим штрафам и депортации. Оставшиеся семеро находятся в Центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
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