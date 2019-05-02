Девять человек пострадали в аварии под Калугой

Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в аварии под Калугой, передает телеканал Москва 24. В полиции уточнили, что один ребенок позже скончался в больнице.

На 94-м километре трассы М-3 "Украина" столкнулись четыре автомобиля. По предварительной версии, водитель Toyota хотел перестроиться в другой ряд и по касательной задел Honda. После этого она столкнулась с Chevrolet Lacetti. От удара последняя выехала на встречку и врезалась в Toyota Corolla.

Ею управляла 29-летняя женщина. Помимо нее в салоне находились еще семеро пассажиров, шестеро из них – дети в возрасте от одного года до 12 лет. На месте происшествия работают экстренные службы.