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Москва 24

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Происшествия

02 мая 2019, 19:15

Девять человек пострадали в аварии под Калугой

видео происшествия ДТП Станислав Кулик

Девять человек, среди которых шестеро детей, пострадали в аварии под Калугой, передает телеканал Москва 24. В полиции уточнили, что один ребенок позже скончался в больнице.

На 94-м километре трассы М-3 "Украина" столкнулись четыре автомобиля. По предварительной версии, водитель Toyota хотел перестроиться в другой ряд и по касательной задел Honda. После этого она столкнулась с Chevrolet Lacetti. От удара последняя выехала на встречку и врезалась в Toyota Corolla.

Ею управляла 29-летняя женщина. Помимо нее в салоне находились еще семеро пассажиров, шестеро из них – дети в возрасте от одного года до 12 лет. На месте происшествия работают экстренные службы.

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