Автобус столкнулся с грузовиком в ТиНАО

Крупная авария произошла возле поселка Курилово – там столкнулись фура и автобус с украинскими номерами. Люди оказались зажаты внутри салона. Пострадали шесть человек: у них травмы головы, лица, разбиты носы. Двое из них в больнице. По некоторым данным, фура пошла на обгон и не уступила дорогу на повороте. За пострадавшими вылетал медицинский вертолет. Сейчас обстоятельства аварии выясняют. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.