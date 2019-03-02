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02 марта 2019, 13:15

Происшествия

Автобус столкнулся с грузовиком в ТиНАО

Автобус столкнулся с грузовиком в ТиНАО

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Крупная авария произошла возле поселка Курилово – там столкнулись фура и автобус с украинскими номерами. Люди оказались зажаты внутри салона. Пострадали шесть человек: у них травмы головы, лица, разбиты носы. Двое из них в больнице. По некоторым данным, фура пошла на обгон и не уступила дорогу на повороте. За пострадавшими вылетал медицинский вертолет. Сейчас обстоятельства аварии выясняют. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия ДТП Светлана Милорадова
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