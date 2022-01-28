Подмосковье вошло в пятерку по популярности у российских туристов

По данным комитета по туризму Московской области, за последний год бронирование туров в Подмосковье выросло втрое. Регион вошел в пятерку самых популярных у российских путешественников.

Туда приезжают не только на выходные, а также на несколько недель. А самыми популярными направлениями, по данным сайта бронирования, считаются Коломна, Дмитров и Сергиев Посад.

Чем объяснить такой ажиотаж вокруг Подмосковья? И сколько стоит отдохнуть на природе в Московской области?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.