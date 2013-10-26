Проснулся итальянский вулкан Этна

Московские туристы на Сицилии стремятся попасть в города Таормина и Сиракузы. Оттуда лучше всего видно извержение вулкана Этна, который проснулся накануне ночью. Сейчас над вулканом поднимается столб дыма и пепла высотой в несколько километров. А поток лавы движется в сторону безлюдной Бычьей долины. Жителей близлежащих городов и деревень предупреждают о возможной эвакуации.

Авиасообщение с Сицилией пока не прерывалось, но в международном аэропорту Катании закрыта одна посадочная полоса. Рейсы из европейских городов задерживаются.