Финляндия откроет границу с РФ для туристов с 30 июня

Финляндия с 30 июня снимает коронавирусные ограничения на въезд граждан из третьих стран. Это касается и России. Финские пограничники больше не потребуют сертификатов о прививках или тестах на COVID-19. И проходить экспресс-тестирование в пунктах пересечения границы тоже не нужно.

Однако от Москвы зеркального ответа пока не последовало. Выехать из страны смогут лишь некоторые категории граждан, включая владельцев недвижимости в Финляндии, пациентов финских клиник и некоторых других. Всех остальных развернут обратно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

