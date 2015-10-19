В российские отели можно будет заселиться со скидкой 50%

С 21 октября переночевать в гостинице можно будет за полцены. Это новшество вводится постановлением правительства. Согласно документу, если заселится в отель в полночь, а выехать до полудня, то плата за номер не превысит половины стоимости за сутки.

Кроме того персонал обяжут заранее информировать постояльцев о платных услугах. Новые правила распространяются на все отели. Исключение сделали только для детских и туристических лагерей, передает телеканал "Москва 24".