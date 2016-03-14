Российские турфирмы проводят акцию "стоп евро"

Российские компании, работающие на розничном рынке, снижают курсы доллара и евро, чтобы сохранить спрос на товары, например, в турбизнесе. Сейчас в этом сегменте проводится акция "стоп евро", сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Но позволить себе заморозить курс могут далеко не все компании. Например, турфирмы, которые резервировали места в самолетах заранее, еще по старой цене. Или компании, имеющие собственный авиапарк или суда. А иногда, считают эксперты, фиксирование курса – это не реальная скидка, а маркетинговый ход. И туроператор даже в этом случае остается в выигрыше.

По мнению специалистов, скидки для туристов исчезнут с приближением летних отпусков, уже к началу мая. Поэтому стоит заранее приобрести путевку. При этом следует внимательно читать договор с турфирмой. Лучше, если в документе будет прописано, что стоимость путевки не изменится в зависимости от колебаний курсов валют, передает телеканал "Москва 24".