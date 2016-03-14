Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2016, 08:15

Общество

Российские турфирмы проводят акцию "стоп евро"

Российские турфирмы проводят акцию "стоп евро"

Павильон Москвы представлен на туристической выставке в Германии

В столице начались проверки хостелов

МИД рекомендовал российским туристам не посещать опасные зоны Туниса

Москвичи находят альтернативы отдыху на курортах Египта и Турции

Москва привлекает все больше иностранных туристов

Внутренний туризм в стране становится все более популярным

Теракт в Тель-Авиве не должен снизить спрос на путевки в Израиль

Пострадавшим от банкротства туроператоров изменят схему выплат

В прошлом году Москву посетили более 17 миллионов туристов

Российские компании, работающие на розничном рынке, снижают курсы доллара и евро, чтобы сохранить спрос на товары, например, в турбизнесе. Сейчас в этом сегменте проводится акция "стоп евро", сообщили в Российском союзе туриндустрии.

Но позволить себе заморозить курс могут далеко не все компании. Например, турфирмы, которые резервировали места в самолетах заранее, еще по старой цене. Или компании, имеющие собственный авиапарк или суда. А иногда, считают эксперты, фиксирование курса – это не реальная скидка, а маркетинговый ход. И туроператор даже в этом случае остается в выигрыше.

По мнению специалистов, скидки для туристов исчезнут с приближением летних отпусков, уже к началу мая. Поэтому стоит заранее приобрести путевку. При этом следует внимательно читать договор с турфирмой. Лучше, если в документе будет прописано, что стоимость путевки не изменится в зависимости от колебаний курсов валют, передает телеканал "Москва 24".
туризм Иван Базанов новости курсы валют Евгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика