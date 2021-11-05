Несмотря на все ограничения, темпы заболеваемости ковидом в Крыму не снижаются. Об этом заявили в Минздраве региона.

Это не удивительно, ведь на юге по-прежнему толпы туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

