Спрос на речные круизы в России вырос вдвое

Спрос на речные круизы в России резко вырос. По данным туроператоров, количество ранних бронирований в апреле оказалось вдвое выше, чем год назад. На некоторые популярные маршруты и даты свободных мест практически не осталось.

Особенно востребованы путешествия с отправлением из Москвы. Одной из главных точек старта сезона традиционно стал Северный речной вокзал. Отсюда теплоходы отправляются в Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Нижний Новгород, Астрахань и другие города.

