Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 31 декабря.

Городской транспорт с 20:00 переходит на особый график. Так, в метро и на МЦК в ночь с 31 декабря на 1 января поезда будут ходить до самого утра. На центральных диаметрах – до 03:00. Всю ночь пассажиров будет перевозить наземный транспорт.

Парковки на улицах Москвы уже стали бесплатными. Оставить машину можно в любом разрешенном месте в течение всех праздников. Однако есть исключение – за места на паркингах со шлагбаумами по-прежнему необходимо платить.

Участники акции "Елка желаний" начали получать подарки. Пожелания от детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были размещены на елке в Кремле. В благотворительной акции принял участие и Сергей Собянин. В итоге подарки от мэра отправились по адресам в Москву и в Донецкую народную республику.