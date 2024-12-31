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31 декабря 2024, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 декабря

Три новые станции открылись на Троицкой линии метро

Москомархитектура утвердила 18 проектов планировки территории метро

Москвичи пользуются каршерингом для коротких внутригородских поездок

Госавтоинспекция напомнила водителям о замене прав с истекшим сроком действия

Три новые станции заработали на Троицкой линии метро

Полноценное движение открылось на Троицкой линии метро

Три новые станции метро открылись на Троицкой линии метро

На Троицкой линии метро открылись три новые станции метро

"Мой район. Новости": в новогоднюю ночь проезд на городском транспорте будет бесплатным

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 31 декабря.

Городской транспорт с 20:00 переходит на особый график. Так, в метро и на МЦК в ночь с 31 декабря на 1 января поезда будут ходить до самого утра. На центральных диаметрах – до 03:00. Всю ночь пассажиров будет перевозить наземный транспорт.

Парковки на улицах Москвы уже стали бесплатными. Оставить машину можно в любом разрешенном месте в течение всех праздников. Однако есть исключение – за места на паркингах со шлагбаумами по-прежнему необходимо платить.

Участники акции "Елка желаний" начали получать подарки. Пожелания от детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были размещены на елке в Кремле. В благотворительной акции принял участие и Сергей Собянин. В итоге подарки от мэра отправились по адресам в Москву и в Донецкую народную республику.

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