В Бразили самолет сел на "брюхо" из-за проблем с шасси

В Бразилии пассажирский лайнер приземлился на "брюхо" из-за неисправности шасси. Как сообщает телеканал "Москва 24", пилот обнаружил проблему в гидравлической системы еще в воздухе. Лайнер сделал несколько кругов над взлетно-посадочной полосой и в итоге сумел приземлиться на "брюхо". Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Из-за происшествия были сильно задержаны несколько вылетов из аэропорта столицы Бразилии.