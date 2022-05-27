"Аэроэкспрессы" в терминалы В и С Шереметьево запустят 31 мая

С 31 мая "Аэроэкспрессы" начнут возить пассажиров прямо до терминалов В и С в аэропорту Шереметьево, а не только до терминала D. В аэропорту открывают новый железнодорожный терминал перед высоким сезоном отпусков.

Таким образом, заявили в пресс-службе, обеспечат все потребности пассажиров. И крупнейший авиахаб России станет еще удобнее – прямой рейс из центра Москвы. Пассажиров будут перевозить в двухэтажных вагонах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.