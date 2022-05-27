Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Водителей в Москве попросили пересесть на общественный транспорт. В городе постоянно меняется погода и уже несколько раз начинался сильный дождь.

Вечером в столице прогнозируются заторы 7–8 баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

