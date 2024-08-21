В РФ с сентября начнут действовать новые требования для таксистов

Новые требования к таксистам, которые начнут действовать с сентября, могут оставить без работы три четверти водителей. К первому сентября перевозчики должны оформить обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами (ОСГОП), однако многие еще не сделали этого.

Для того, чтобы оформить полис, у водителя должно быть разрешение на работу. Таким образом, со следующего месяца перевозчик обязан иметь два вида обязательного страхования – ОСАГО и ОСГОП. Если одного из них не будет, заниматься перевозками запретят и аннулируют запись в реестре автомобилей такси.

Некоторые эксперты прогнозируют дефицит таксистов в регионах. При этом один из крупных агрегаторов уже заявил, что не ожидает оттока водителей, поскольку с 1 сентября будет 60 дней, чтобы купить полис и уведомить об этом госорганы.

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