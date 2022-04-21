Электробус-гармошка вышел на магистральный маршрут в Москве

Впервые на магистральный маршрут в Москве вышел инновационный электробус-гармошка. Он будет ходить от Парка Победы до метро "Владыкино" – это 40 километров пути.

О том, какие районы соединит этот маршрут и чем новый электробус отличается от обычного, – в эфире телеканала Москва 24.