Водителей на МСД попросили быть внимательнее на обновленном участке

Водителей на МСД просят быть внимательнее, так как на участке от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе обновили схему движения. Проезд в обе стороны организовали по внешней дороге, открыты по две полосы в каждом направлении.

Съезд в 5-й проезд Подбельского временно закрыт. Попасть в Богородское можно через Щелковское шоссе и Большую Черкизовскую улицу. Проезд на участке МСД от Бусиновской развязки до шоссе Энтузиастов остается бесплатным.

