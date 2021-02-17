В ЦОДД рассказали о дорожном трафике в Москве

Столичный трафик оценивается в 7 баллов. Общая длина заторов в городе составляет 263 километра.

О нестандартных затруднениях на дорогах столицы рассказал главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.