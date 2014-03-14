"Аэрофлот" и "S7" изменили маршруты проходивших через Украину рейсов

Авиакомпании "Аэрофлот" и "S7" изменили маршруты своих рейсов. Ради безопасности пассажиров они облетают воздушное пространство Украины, передает телеканал "Москва 24". Это касается, в том числе направления Симферополь-Москва.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имущество Украины в Крыму может перейти в собственность республики. В том числе детский лагерь "Артек" и винзавод "Массандра". Многие вопросы будут решаться после референдума по присоединению Крыма к нашей стране. Сообщается, что процедура вхождения в состав России может занять две недели. Полуостров при этом перейдет на московское время и расчеты в рублях.



Референдум назначен на воскресенье, 16 марта. Избирательные комиссии уже получили более полутора миллиона отпечатанных бюллетеней.