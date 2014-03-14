Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2014, 06:44

Город

"Аэрофлот" и "S7" изменили маршруты проходивших через Украину рейсов

"Аэрофлот" и "S7" изменили маршруты проходивших через Украину рейсов

Кольцевая линия столичного метро отмечает 60-летие

"Вечер с Ксенией Соколянской": Когда менять зимнюю резину на летнюю

На юго-востоке Москвы столкнулись две иномарки

"План города": Насколько снизилось число грузовиков в Москве

Московские автомобилисты начали менять зимнюю резину

"Утро": Как остаться в выигрыше от налога на роскошь

"Вечер с Ксенией Соколянской": Штрафы за оплаченную парковку

Нарушившая ПДД школьница чуть не попала под колеса "скорой помощи"

Движение троллейбусов на проспекте Мира восстановлено

Авиакомпании "Аэрофлот" и "S7" изменили маршруты своих рейсов. Ради безопасности пассажиров они облетают воздушное пространство Украины, передает телеканал "Москва 24". Это касается, в том числе направления Симферополь-Москва.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имущество Украины в Крыму может перейти в собственность республики. В том числе детский лагерь "Артек" и винзавод "Массандра". Многие вопросы будут решаться после референдума по присоединению Крыма к нашей стране. Сообщается, что процедура вхождения в состав России может занять две недели. Полуостров при этом перейдет на московское время и расчеты в рублях.


Референдум назначен на воскресенье, 16 марта. Избирательные комиссии уже получили более полутора миллиона отпечатанных бюллетеней.
транспорт Аэрофлот авиакомпании Анастасия Трегубова Наиль Губаев новости Украина S7 Крым референдумы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика