"Город в движении": Сергей Собянин о строительстве новых станций метро

В рамках проекта "Город в движении" в студии телеканала "Москва 24" побывал Сергей Собянин. В прямом эфире мэр Москвы рассказал об изменениях в столичной подземке.

За пять лет метрополитен пополнился 15 новыми станциями. До 2020 года количество новостроя составит уже 78 станций (более 160 километров). Кроме того, к концу 2016 года все вестибюли и подуличные переходы будут полностью отремонтированы.

Практически везде строительство подземки идет с опережением графика. За счет чего удается наращивать темпы и планируют ли городские власти переименовывать станцию метро "Войковская", рассказал Сергей Собянин.