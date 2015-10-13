"Город в движении": Сергей Собянин о строительстве новых станций метро

13 октября 2015, 17:18
В рамках проекта "Город в движении" в студии телеканала "Москва 24" побывал Сергей Собянин. В прямом эфире мэр Москвы рассказал об изменениях в столичной подземке.
За пять лет метрополитен пополнился 15 новыми станциями. До 2020 года количество новостроя составит уже 78 станций (более 160 километров). Кроме того, к концу 2016 года все вестибюли и подуличные переходы будут полностью отремонтированы.
Практически везде строительство подземки идет с опережением графика. За счет чего удается наращивать темпы и планируют ли городские власти переименовывать станцию метро "Войковская", рассказал Сергей Собянин.
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