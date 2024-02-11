Эксперт рассказал о преимуществах строительства новых дорог в ТиНАО

В столичном ТиНАО в ближайшие годы проложат еще 130 километров дорог. Продолжение получит трасса Марьино – Саларьево, которая станет первым дублером Калужского и Киевского шоссе.

Благодаря новым направлениям путь от Киевского до Варшавского шоссе по линии аэропорт Внуково – Щербинка составит всего 30 километров.

Рост числа автомобильных дорог и повышение связности сети приведет к сокращению возможных мест возникновения заторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.