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Новости

11 февраля 2015, 08:45

Город

Аэропорт Внуково в январе впервые обслужил более миллиона пассажиров

Аэропорт Внуково в январе впервые обслужил более миллиона пассажиров

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Во Внукове установлен исторический рекорд. Впервые аэропорт обслужил более одного миллиона пассажиров. Как сообщили в пресс-службе, такую цифру зафиксировали в январе. При этом было обслужено меньше рейсов, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из основных причин увеличения количества пассажиров во Внукове - развитие внутренних перевозок группы компаний "Аэрофлот", а также регулярных международных перевозок, передает телеканал "Москва 24".
транспорт рекорды новости аэропорт Внуково Владимир Василенко Елена Николаева
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