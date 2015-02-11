Аэропорт Внуково в январе впервые обслужил более миллиона пассажиров

Во Внукове установлен исторический рекорд. Впервые аэропорт обслужил более одного миллиона пассажиров. Как сообщили в пресс-службе, такую цифру зафиксировали в январе. При этом было обслужено меньше рейсов, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из основных причин увеличения количества пассажиров во Внукове - развитие внутренних перевозок группы компаний "Аэрофлот", а также регулярных международных перевозок, передает телеканал "Москва 24".