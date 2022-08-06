Кикшеринг начнет наказывать за катание на самокате с пассажиром

В Москве один из сервисов кикшеринга начнет штрафовать за катание на самокате с пассажиром. Это запрещено правилами аренды, но многие клиенты запрет игнорируют.

Теперь отслеживать нарушителей будет умный сервис. Когда он заработает, и как борются с такими самокатчиками в других городах? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.