Минтранс РФ взял на контроль ситуацию с задержанными рейсами в Москве

Минтранс РФ следит за ситуацией с задержанными рейсами в московских аэропортах. Накануне ограничения затронули все столичные авиагавани. Ведомство поручило решать вопросы в пользу пассажиров, а также обеспечить людей водой и мягкими ковриками во время ожидания вылета.

Специалисты советуют пассажирам не покидать территорию аэропорта и связываться с перевозчиком или туроператором. Также рекомендуется сохранять чеки и фиксировать все расходы, связанные с задержкой или отменой рейса, чтобы в дальнейшем при необходимости добиваться компенсации.

