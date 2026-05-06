Интенсивность движения на дорогах в Москве составила 4 балла 6 мая

Общая интенсивность движения на столичных дорогах 6 мая составила 4 балла. Такие данные приводит ситуационный центр ЦОДД.

Наиболее плотное движение наблюдается на Ярославском, Дмитровском, Ленинградском шоссе в сторону центра. Днем локальные затруднения возможны на МКАД в районе Ленинградского и Варшавского шоссе, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города внутри Садового кольца.

Вечером ожидаются заторы на радиальных трассах по направлению в область. Движение могут осложнить дорожные работы на шоссе Энтузиастов в районе станции "Авиамоторная", а также аварии на магистралях при выезде из города.

