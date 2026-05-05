Агрегаторы в Москве предложили вызывать такси по телефону из-за ограничений интернета

Агрегаторы такси в Москве сообщили, что если приложение не грузится из-за ограничений интернета, вызывать машину нужно по телефону. Система автоматически это предложит, если связь нестабильная.

Что касается каршеринга, арендовать его можно только дождавшись восстановления Сети, а завершить заказ с помощью Bluetooth-дверей. Чтобы воспользоваться ими, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем перевести автомобиль в режим ожидания через приложение.

