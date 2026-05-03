03 мая, 11:15Транспорт
Дептранс составил рейтинг самых популярных точек для заказа такси в Москве
Дептранс составил рейтинг самых востребованных точек для заказа такси в Москве. По итогам 2025 года список возглавил аэропорт Внуково – туда за год совершили более 1,7 миллиона поездок. Далее следуют Казанский и Белорусский вокзалы (1,6 и около 1,5 миллиона поездок соответственно).
Также в десятку популярных мест вошли Новый Арбат, Неглинная улица, аэропорт Шереметьево и Никитский бульвар.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.