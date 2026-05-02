В российских аэропортах ввели новые правила перевозки внешних аккумуляторов

В российских аэропортах вводят новые правила перевозки внешних аккумуляторов. Теперь пассажирам разрешат брать с собой в самолет не более двух пауэрбанков. Усиление контроля связано с обновленными международными требованиями безопасности. Об этом сообщает ряд СМИ.

По данным источников, сотрудники служб безопасности теперь обязаны проверять фактическую емкость литиевых батарей и их соответствие установленным характеристикам. Перевозка таких устройств допускается только в ручной клади.

