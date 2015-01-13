Украинская и белорусская соль останется в столичных магазинах

Украинская и белорусская пищевая соль не исчезнет из продажи и не подорожает. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, по содержанию йода и других примесей продукция соответствует всем нормативам. Ранее в СМИ появилась информация, что Роспотрбнадзор выявил в продукте нарушения, сообщает телеканал "Москва 24".

"Ситуация достаточно стабильная, никаких проблем или опасений нет. Информация о том, что Роспотребнадзор зафиксировал превышение норм содержания йода в соли украинского и белорусского производства, не подтвердилась", - заявил Немерюк.