Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии запустят в Шереметьево и Пулково с 1 июня

Эксперимент с посадкой в самолет по биометрии запустят в аэропортах Шереметьево и Пулково с 1 июня.

С помощью новой технологии пассажиры смогут пройти регистрацию на рейс, попасть в зону посадки и сесть в самолет. Участие в эксперименте является добровольным. Обязанность предъявить паспорт при проведении досмотра в целях транспортной безопасности не отменяется.

