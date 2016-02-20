Обладатель "Золотой маски" Вера Мартынова – о визуальном искусстве

20 февраля 2016, 12:10
В Новом манеже состоялась лекция театрального художника и обладателя премии "Золотая маска" за оформление спектакля Opus No7 Веры Мартыновой. Тема встречи – "Театр и современное визуальное искусство. Точки соприкосновения". Вера Мартынова рассказала, что все виды искусства должны взаимодействовать друг с другом. Творчество – лес, в котором происходят самые разные процессы: борьба за существование, охота и поиск пищи, создание гнезд и семей, рождение и смерть. Сегодня многие музеи в рамках выставки проводят концерты, перформансы и спектакли. За взаимодействие видов искусств выступают Электротеатр Станиславский, "Гоголь-центр" и другие новые площадки.
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