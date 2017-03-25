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25 марта 2017, 09:15

Такси

Таксисты устроили свалку рядом с Домодедово

Таксисты устроили свалку рядом с Домодедово

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Около аэропорта Домодедово таксисты устроили свалку. Видео выложили местные жители. В ожидании заказов, водители останавливаются в нескольких километрах от авиаузла. В аэропорту им ждать невыгодно, там парковка платная. Десятки автомобилей скапливаются на съезде к деревне Истомиха. Таксисты спят в машинах, едят и пьют. Люди говорят, что обертки, бутылки, стаканчики автовладельцы выкидывают в окно. Вся дорога и лес уже превратились в помойку. Мусорных контейнеров, по словам местных жителей, там нет. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
такси Домодедово новости Вероника Иващенко авиа и аэропорты
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