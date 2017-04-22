Онлайн-сервисы такси могут обязать собирать налоги с водителей

Онлайн-сервисы такси могут обязать собирать налоги со своих водителей, сообщает телеканал "Москва 24". С таким заявлением выступил заместитель министра финансов России Илья Трунин.

Новые обязанности на операторов возложат, если они полностью захватят рынок. По словам Трунина, тогда ничто не помешает компаниям регистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС) и собирать платежи.

Современные технологии ФНС стали удобнее для самих плательщиков, отметил замминистра. И это отражается на итоговых суммах.