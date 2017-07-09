График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

09 июля 2017, 09:15

Обо всем

Кадры со свадьбы хоккеиста Овечкина оказались в топе по просмотрам

Горячие кадры со свадьбы хоккеиста Александра Овечкина и модели Анастасии Шубской оказались сегодня в топе по просмотрам, передает телеканал "Москва 24".

Хоккеист отпраздновал регистрацию брака. Пара официально расписалась еще год назад и теперь устроила шумное торжество. Праздник прошел в Барвихе, ведущими вечера стали Николай Басков и Александр Ревва. Гостей развлекали звезды российской и зарубежной эстарды – от артистов Большого театра до Сергея Шнурова.

Но гвоздем вечеринки стал выход Овечкина на сцену с группой Boney M. Друзья пары охотно делятся видео, где нападающий Washington Capitals с обнаженным торсом отплясывает под хит Rasputin.
свадьбы новости хоккеисты Александр Овечкин

