Подозреваемого в поджоге дома доставили в Раменский суд

Подозреваемого в убийстве собственной семьи 31-летнего Евгения Леонова привезли в Раменский суд 16 декабря. Его подозревают в умышленном поджоге собственного дома. Мужчина – единственный, кто выжил в пожаре. Его супруга и две дочери погибли. Сначала вдовца считали потерпевшим. Неладное следователи заподозрили только тогда, когда мужчина стал путаться в показаниях.

Подробности расскажет корреспондент телеканала "Москва 24".