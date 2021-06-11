На блогера Дудя завели дело о пропаганде наркотиков

На Юрия Дудя завели дело о пропаганде наркотиков. Информация об этом появилась в электронной картотеке Зюзинского суда Москвы. Дату рассмотрения пока не назначили.

В апреле на блогера пожаловалась Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина – дочь сенатора Елены Мизулиной. Она усмотрела пропаганду наркотиков в двух интервью – с рэпером Моргенштерном и блогером Ивангаем.

По данной статье Дудю может грозить штраф до 1,5 миллиона рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.