Рассмотрение дела лжеветерана Сергея Маслова отложили на конец июля

Сегодня, 1 июля, Пушкинский суд мог лишить нацистского карателя Сергея Маслова ветеранского звания и льгот. Однако рассмотрение дела 90-летнего жителя Подмосковья отложили на конец июля. Подробности - в видеосюжете.