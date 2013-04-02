В Марьиной роще открылась "Планета КВН"

Столичные КВНщики получили новый дом. "Планета КВН" открылась в районе Марьина роща на месте бывшего кинотеатра "Гавана". Под крышей молодежного центра разместились телестудия, студия звукозаписи и залы для репетиций - целая творческая лаборатория. Церемонию открытия посетили Сергей Собянин и Владимир Путин.

На праздничный концерт пришли самые преданные поклонники игры. Его также посетили президент страны и мэр Москвы. Решение построить КВН новую "штаб-квартиру" было принято около года назад. Столица выделила здание, все работы были закончены за год.



Пространство "дома КВН" за пределами зрительного зала дизайнеры создавали специально для самих КВНщиков. Там царит творческая атмосфера - это место, где артисты придумывают шутки.

В здании появится и музей КВН, где будут храниться экспонаты почти полувековой давности.