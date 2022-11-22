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22 ноября, 21:45

Спорт

В Саудовской Аравии объявили выходной после победы сборной над командой Аргентины

В Саудовской Аравии объявили выходной после победы сборной над командой Аргентины

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Историческое поражение для аргентинцев и настоящий праздник в Саудовской Аравии: завтра там объявили выходной – в честь победы на чемпионате мира по футболу. Матч в Катаре закончился громким поражением Аргентины.

Саудиты забили буквально два раза подряд. У аргентинцев же всего один гол, Лионеля Месси – он реализовал пенальти. Таким образом, аргентинская команда прервала свою победную серию, которая длилась 36 матчей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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